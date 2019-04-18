Жертвы от мин на Донбассе: Стали известны новые данные (Инфографика). Новости

На Донбассе в марте 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 11 человек, 23 – получили ранения. Об этом сегодня, 18 апреля, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев на странице организации в Facebook.

«Миллионам людей ежедневно угрожают мины и взрывоопасные пережитки войны на востоке Украины. В марте 2019 года от мин и взрывоопасных пережитков войны 11 человек погибло, 23 ранено», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с июня 2014 года 564 человека было убито и 1 138 ранено минами и взрывоопасными предметами в 1 702 случаях.

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Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.

Также сообщалось, что Украина относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов стран мира из-за длительного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

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