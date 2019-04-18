В МВД рассказали о нарушениях избирательного процесса. Новости

С 1 апреля 2019 года, после окончания голосования в ходе первого тура выборов президента Украины было зарегистрировано более тысячи нарушений избирательного законодательства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

«По состоянию на сегодня, на 7:00 18 апреля 2019 года, в Национальной полиции Украины зарегистрировано с 1 апреля 1075 обращений граждан о нарушениях избирательного процесса. По результатам этих обращений 71 событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, как имеющее признаки уголовного правонарушения», – сказал он.

«Всего с начала избирательной кампании было 8927 таких обращений со стороны граждан Украины, из них в ЕРДР внесены 383, как имеющие признаки уголовных правонарушений, а почти 800 имеют последствия в виде составления административных протоколов и привлечения к ответственности за административное правонарушение граждан», – проинформировал советник главы МВД Украины.

Варченко добавил, что по 29 уголовным производствам уже есть 38 сообщений о подозрении гражданам.

В МВД Украины также напомнили, что в субботу, 20 апреля, в Украине будет запрещена предвыборная агитация в связи с проведением второго тура президентских выборов, и о штрафах за фотографирование бюллетеней в день голосования.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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