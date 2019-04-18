Есть все основания для снижения в Украине цены на газ, – глава правительства. Новости

В Украине есть все основания для снижения с 1 мая цен на газ для населения – и экономические, и юридические. Правительство приняло ряд решений, которые обязывают НАК «Нафтогаз Украины» снизить цену для потребителей, прежде всего, для населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Надо выполнить постановление правительства, и с 1 мая опустить цену на газ. Если менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" этого не сделает, значит он нечестен. А если это так, то я уже говорил: поставлю вопрос об увольнении руководителя (НАК "Нафтогаз Украины" – ред.) на следующем заседании правительства. Им (НАК "Нафтогаз Украины" – ред.) нужно перестать крутить этой темой в таком циничном варианте», – отметил Гройсман.

Также, он добавил, что НАК «Нафтогаз» является государственной компанией, и правительство уважает те принципы корпоративного управления, которые там введены. Но если в самой компании эти принципы не уважают, то ситуацию надо исправлять.

«Основания для снижения цены есть. Играть со мной в "кошки-мышки" несерьезно и бесперспективно. Если они (руководители НАК "Нафтогаз Украины" – ред.) введут в заблуждение граждан, то будут наказаны», – сказал глава правительства.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. По словам руководителя газового дивизиона компании Андрея Фаворова, снижение цены на газ для населения предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на «Нафтогаз» постановлением № 867. Именно постановление № 687 и предлагает отменить или исправить компания.

«Без такого решения Кабинета министров "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие положения о ПСО. Нарушение этого положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения», – пояснили в компании.

В марте 2019 года «Нафтогаз» предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке.

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