В Белокуракинском районе осудили участницу проведения «референдума ЛНР». Новости

В Белокуракинском районе (Луганская обл.) суд приговорил местную жительницу к 5 годам лишения свободы с испытанием за участие в проведении «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, Белокуракинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в уголовном преступлении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

По информации прокуратуры, в мае 2014 года женщина добровольно согласилась на участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» в одном из населенных пунктов Белокуракинского района.

«При проведении незаконного "референдума" гражданка Украины выполняла функции "члена избирательной комиссии", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в "голосовании", а также выдавала бюллетени», – сказано в сообщении.

Учитывая признание вины в совершении преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.

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