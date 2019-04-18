В Белокуракинском районе осудили участницу проведения «референдума ЛНР». Новости

В Белокуракинском районе (Луганская обл.) суд приговорил местную жительницу к 5 годам лишения свободы с испытанием за участие в проведении «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Так, Белокуракинский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в уголовном преступлении по ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).
По информации прокуратуры, в мае 2014 года женщина добровольно согласилась на участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» в одном из населенных пунктов Белокуракинского района.
«При проведении незаконного "референдума" гражданка Украины выполняла функции "члена избирательной комиссии", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в "голосовании", а также выдавала бюллетени», – сказано в сообщении.
Учитывая признание вины в совершении преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.
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