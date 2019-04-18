Модульный городок в критическом состоянии: В Павлограде переселенцы оказались в сложной ситуации. Новости

Переселенцы, проживающие в модульном городке в Павлограде (Днепропетровская обл.), с января платят за коммуналку в 3 раза больше, чем до нового года – 1450 грн. за человека. Сейчас здесь проживает 240 жителей. В то же время общий долг уже составляет 225 тыс. грн. Поэтому им грозит отключение от электроснабжения. Об этом сегодня, 18 апреля, рассказали в Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Как рассказали правозащитники, за последний месяц переселенцы несколько раз митинговали у стен городского совета. «Однако, сегодня обе стороны попытались договориться за столом переговоров по инициативе наших юристов и правозащитников. Ситуация крайне сложная. На жителях – огромные долги, а сам модульный городок в критическом состоянии: за 4 года почвы просели, металлическая обшивка прогнила, крыша протекает – и это может привести к трагедии», – говорится в сообщении.

Первое, что удалось правозащитникам – убедить местных коммунальщиков заменить старые электросчетчики. Это на 30% снизит стоимость электроэнергии. «К тому же нам пообещали, что процедура фиксации показаний счетчиков будет более прозрачной, а жители, наконец, будут получать платежки со всеми расчетами», – добавили правозащитники.

Во-вторых, благодаря заинтересованности обеих сторон, удалось договориться о реструктуризации долга до начала нового отопительного сезона. Кроме того, люди смогут рассчитывать на компенсацию суммы, которой не хватает на оплату коммуналки, но не платить – не получится. Наиболее злостных должников будут отключать от электроэнергии в индивидуальном порядке.

Также депутаты городского совета направят письмо в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и правительству с просьбой обратить внимание на проблемы транзитного городка: помочь уменьшить тарифы для ВПЛ и выделить средства на ремонт домиков.

«По крайней мере, у нас получился конструктивный диалог. А что будет дальше – покажет время ...», – подытожили в правозащитной организации.

Напомним, в Павлограде с 1 января 2019 года из городка для ВПЛ выехали 33 переселенца, не заплатив за коммунальные услуги.

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