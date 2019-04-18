Призеры областных школьных олимпиад Донбасса поедут в Диснейленд. Новости

Призеры областных школьных олимпиад Донбасса отправятся в парижский Диснейленд. Сертификаты на посещение парка развлечений учащимся вручил Борис Колесников, сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

Сообщается, что 16 апреля президент благотворительного Фонда Борис Колесников встретился в Краматорске (Донецкая обл.) с призерами регионального этапа всеукраинской школьной олимпиады по географии, химии, математике, английскому языку и физике.

«Они обсудили особенности нынешнего учебного процесса, мотивацию к изучению отдельных предметов, а также актуальность и престижность будущей профессии. Борис Колесников сделал акцент на значительном спросе на технические специальности с обязательным знанием иностранного языка, а также анонсировал открытие ежегодного образовательного проекта для старшеклассников», – сообщили в пресс-службе.

Также президент Фонда наградил призеров олимпиад сертификатами на посещение парижского Диснейленда: Дарью Гармаш (география, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4), Юлию Петренко (география, Славянская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12), Андрея Редченко (химия, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 26), Владимира Чередника (химия, Краснополянская общеобразовательная школа I-III ступеней), Василия Кабанова (физика, Мариупольский технический лицей), Наталью Котляр (физика, Мариупольский технический лицей), Владимира Сагана (математика, Лиманский лицей), Михаила Носкова (математика, Краматорская общеобразовательная школа I-III ступеней № 35 им. В.М. Шеймана), Артема Агваняна (английский язык, Мариупольский технический лицей) и Михаила Колесника (английский язык, Бахмутская общеобразовательная школа I-III ступеней № 12). Все ученики также получили из рук президента Фонда сладости от ТМ «Конти».

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

«Наш Фонд реализует для талантливых студентов семи специальностей открытые конкурсы, их победители посещают престижные профильные выставки по всему миру. Но мы без внимания оставили старших школьников. И со следующего года Фонд запустит всеукраинский проект для старшеклассников – победителей и призеров областных и национальных олимпиад. Мы подумаем над регламентом, до начала нового учебного года станут известны его правила. Речь идет о математике, химии, физике, английском и географии. Это те предметы, знание которых необходимо в современном мире. Сейчас в Украине проводится не очень добросовестная языковая политика. Наши дети должны знать и украинский, и русский язык, а зная английский, можно удаленно получить любое образование, завести новые знакомства, открыть для себя весь мир. Поэтому хочу, чтобы дети со всей Украины, проявившие себя на олимпиадах, начали открывать его для себя с Диснейленда. И кто знает, может среди этих ребят окажутся те, кто через десять лет построит его у нас!», – рассказал Борис Колесников.

Поездка школьников во Францию состоится в июне. Они не скрывают радости от предстоящей поездки, говорят – приятно удивлены подарком от Фонда, это дает мотивацию и стимул к новым знаниям.

«Я усиленно занимаюсь химией с шестого класса. Мне всегда удавался и нравился этот предмет. Я занял первое место на региональном этапе всеукраинской олимпиады по химии, хотя конкуренция была очень большая. Отрыв от второго кандидата на победу составил всего полбалла. Планирую поступать в КНУ имени Тараса Шевченко, там хорошо преподают предмет. В дальнейшем вижу себя на должности научного сотрудника, хочу заниматься практической химией. Это целый ряд возможностей: можно синтезировать новые вещества, работать над созданием новых медикаментов. У нас в стране не очень ценится научный потенциал, несмотря на то, что за наукой – будущее. Поэтому хочу сказать спасибо Фонду Бориса Колесникова за поддержку нынешних школьников и будущих ученых», – отметил школьник Владимир Чередник.

В пресс-службе также напомнили, что Фонд десять лет реализует благотворительные проекты в сфере высшего технического, среднего специального и профильного образования; внедряет программы, направленные на поддержку спорта, популяризацию здорового образа жизни в Украине; проводит образовательные конкурсы для талантливых студентов и школьников.