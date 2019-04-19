Домики для котов: В Мариуполе любовь к животным стала бизнесом (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) предпринимательница Галина Ясенева из обычной фанеры создает дома для домашних любимцев. Оборудование для своего предприятия она частично купила с помощью муниципальной программы.

Первый домик для кошек Галина Ясенева сделала более 10 лет назад. Его собрала для своего любимца – Льва. «Кошечке тоже нужна какая-то мебель. Более 12 лет назад в магазинах был небольшой ассортимент. То, что нравилось, стоило дорого, а по качеству – не очень», – отмечает женщина.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Теперь у предпринимательницы своя строительная мини-компания по оборудованию жилищ для четверолапых домашних животных. Домики для кошек делают из натуральных материалов. «Кошки очень любят все натуральное – натуральная фанера, натуральный картон. Все это им очень нравится, все это безопасно», – поясняет Галина.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

С ней работают муж и сын, производство – автоматизировано. «Я делаю чертеж, потом загружаю его в материнскую плату станка, и станок сам автоматически режет», – отмечает мастер.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

В производстве задействовано три станка, на покупку двух из них деньги предприниматель получила благодаря программе «Украинский донецкий куркуль».

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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