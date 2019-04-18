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В России расширили список товаров, которые запрещено ввозить из Украины . Новости

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В России расширили список товаров, которые запрещено ввозить из Украины

18.04.19 16:38dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Правительство Российской Федерации обнародовало текст постановления, которое расширяет санкции в отношении Украины. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, в постановлении уточняется, что запрет введен на ввоз с территории Украины бумаги, картона, некоторых видов трубной продукции, а также одежды (костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек).

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года правительство Российской Федерации обнародовало перечень запрещенных к ввозу на территорию этой страны товаров из Украины,

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