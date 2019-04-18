Завтра в Украине начинается частичный «режим тишины» перед вторым туром выборов. Новости

В пятницу, 19 апреля, в Украине начинается частичный «режим тишины» перед вторым туром выборов президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 апреля, в ходе брифинга в Киеве напомнил советник главы МВД Украины Иван Варченко.
«С пятницы, накануне дня голосования, у нас начинается частичный "режим тишины". Этот "режим тишины" касается разных социологических опросов и опросов общественного мнения. Уважаемые социологи, СМИ, помните, что в пятницу уже запрещена публикация любых материалов с социологическими рейтингами кандидатов. Сегодня мы завершаем эпопею борьбы рейтингов», – сказал он.
В МВД Украины также напомнили, что в субботу, 20 апреля, в Украине будет запрещена предвыборная агитация в связи с проведением второго тура президентских выборов, и о штрафах за фотографирование бюллетеней в день голосования.
Советник главы МВД Украины призвал штабы кандидатов в президенты снять скрытую и недобросовестную рекламу. «Кандидаты на пост президента Украины и члены их команд, снимите, пожалуйста, фейковую рекламу, которая не украшает ни вас, ни ваши команды ко "дню тишины" 20 апреля и ко дню голосования 21 апреля», – заявил Варченко.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2019 года, после окончания голосования в ходе первого тура выборов президента Украины, полицией было зарегистрировано более тысячи нарушений избирательного законодательства.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.
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