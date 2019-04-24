В прифронтовом селе на Луганщине раздали продуктовые наборы. Новости

В прифронтовое село Дмитровка (Луганская обл.) из Северодонецка доставили гуманитарную помощь в виде 43 продуктовых наборов. Их приобрели за деньги Министерства иностранных дел Германии и благотворительного фонда «Каритас Германия».

В продуктовый набор вошли мука, крупы, масло, консервы и сладости. Вес одного – 12 кг. Жителям села Дмитровка их раздали 23 апреля возле местного Дома культуры.

Один из наборов получила местная жительница Татьяна Цыба. «У меня многодетная семья – трое детей. Двое девочек ходят в третий класс, самому младшему – 3,5 года. Хочется много всего им купить, чтоб ни в чем не ограничивать. Работает один муж, мы на его зарплату живем», – рассказала она.

У другой местной жительницы Людмилы Сапожниковой, которая также получила помощь, 10 лет назад умер сын, потом – муж. Сейчас женщина живет только на свою пенсию в 1,6 тыс. грн. «Магазины очень близко, но ходим в них только за хлебом и сахаром, потому что все идет на коммуналку. Сидим в холодном доме, 17 градусов. Хотелось бы тепла больше», – делится пенсионерка.

В прифронтовом селе Дмитровка 600 жителей, большинство из них – пенсионеры. О них заботится социальный работник Новоайдарского сервисного центра Любовь Фомичева. «Молодежь вся выехала от нас в связи с войной. Бабушки в основном остались, которые не могут далеко ходить, в основном – дома. Я выполняю это работу – покупаю продукты им, плачу за свет, за газ, пенсию для них получаю», – рассказала она.

Тем пенсионерам, которые по состоянию здоровья не смогли прийти за гуманитарной помощью, волонтеры доставили ее на дом.

По словам директора благотворительного фонда «Каритас Северодонецк» Юрия Юрчика, с начала года жителям населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, выдали 270 продуктовых наборов. «Конечно, они не решат всех проблем людей, но, по крайней мере, это жест доброй воли, чтобы человек или семья могли как-то себя обеспечить, хотя бы на какое-то время. В прошлом полугодии это было 663 набора, которые раздали. В этом полугодии – это 603 набора», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»