Выборы-2019: В Донецкой области в одном из округов есть угроза срыва голосования. Новости

В Донецкой области в Территориальном избирательном округе № 59 проведение второго тура президентских выборов оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме, пишет «Сегодня».

Как выяснилось, в ТИО № 59 до сих пор не сформировали участковые комиссии, т.к. не хватило представителей от кандидатов. В этой связи Центральная избирательная комиссия приказала окружкому сегодня до обеда сформировать состав участковых комиссий на округе.

Отметим, что в состав ТИО № 59 входят города Угледар, Новогродовка, Селидово, а также Великоновоселковский и Марьинский районы.

Напомним, что на территории Луганской области сформированы все избирательные участки.

Ранее сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.