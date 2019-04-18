Жилье разрушено из-за войны на Донбассе: В Украине взялись за разработку механизма оценки ущерба. Новости

В Украине уже 5 лет остается не урегулированной проблематика пострадавшего гражданского населения, жилье которого было повреждено в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, вчера, 17 апреля, в офисе омбудсмена Украины, на заседании Координационного совета по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, которые проживают на временно оккупированной территории, было объявлено о создании рабочей группы по разработке проекта механизма оценки ущерба, нанесенного недвижимому имуществу в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Одной из функций Координационного совета является разработка законодательных предложений, предоставление консультационной и экспертной помощи по вопросам улучшения состояния защиты прав и свобод человека и гражданина.

Как отмечают правозащитники, возникает вопрос определения размера ущерба, нанесенного гражданскому населению. Сейчас представители местных органов власти Донецкой и Луганской областей, согласно п. 10 ст. 86 Кодекса гражданской защиты Украины, размер ущерба определяют по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, в соответствии с местонахождением такого имущества. То есть, при отсутствии иного способа, используется такой порядок определения необходимой денежной компенсации лицам, недвижимое имущество которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий, как и при иного рода чрезвычайных ситуациях. «Этот способ определения размера ущерба не всегда соответствует реальному ущербу, нанесенному пострадавшему. Он не учитывает специфику и особенности совершения разрушений, других убытков, которые несет лицо. Ведь в течение 5 лет, пока продолжается конфликт, часть домов уже несколько раз подвергались повреждениям, кроме жилья во многих случаях были повреждены хозяйственные постройки и тому подобное», – отмечают правозащитники.

Существует альтернативный вариант осуществления оценки размера причиненного вреда субъектами оценочной деятельности. В этом случае расходы на независимую экспертную оценку в полном объеме возлагаются на пострадавшее лицо. Правозащитники отмечают: не все пострадавшие могут позволить себе дополнительные расходы, ведь большинство из них вынуждены тратить значительную часть средств из своего бюджета на ремонт или аренду жилья.

Кроме этого, на территориях, не контролируемых правительством Украины, и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии разграничения, вообще невозможно в настоящее время провести полноценное обследование недвижимого имущества, которое было повреждено или разрушено в результате боевых действий, поскольку к этим объектам жилого фонда не имеют доступа ни представители местных органов, ни независимые эксперты.

«На пути к восстановлению прав лиц, недвижимое имущество которых было разрушено или повреждено в результате боевых действий, чрезвычайно важным аспектом является определение реального ущерба, который понесло пострадавшее гражданское население на востоке Украины», – отмечают правозащитники.

Именно над разработкой проекта механизма оценки ущерба гражданскому населению, жилье (имущество) которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий на востоке страны, будет работать новосозданная рабочая группа. Сейчас формируется ее состав. Для обеспечения успешной работы необходимо, чтобы в нее вошли представители национальных и международных организаций, занимающихся защитой пострадавшего населения, государственных органов, прежде всего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства юстиции, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которые были обнародованы в последнем отчете, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. домов гражданского населения. По информации, которую предоставили Донецкая и Луганская областные государственные администрации, на подконтрольной правительству Украины территориях по состоянию на февраль 2019 года количество поврежденных жилых домов всех форм собственности составляет – 20 354 объектов. В Луганской области – 7 433 домов, в Донецкой – 12 921.

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