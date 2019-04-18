Матч «Динамо» – «Шахтер» рассудит нефартовый для Хацкевича арбитр. Новости

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на центральный поединок 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» 24 апреля примет на «Олимпийском» «Шахтер». Украинское класико доверили 39-летнему днепровскому арбитру Виталию Романову. В роли лайнсменов выступят Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдателем арбитража будет Андрей Шандор (Львов), пишет «Сегодня».

Интересно, что в нынешнем сезоне Виталий Романов уже судил одно противостояние украинских грандов. В ноябре «Шахтер» в Харькове обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В том матче Романов показал восемь предупреждений и удалил динамовца Томаша Кендзеру в компенсированное время, когда поляк сорвал выбегание Тайсона в контратаку. Оставшись в меньшинстве, киевляне пропустили гол-красавец от Коваленко – это было первое поражение Александра Хацкевича от «Шахтера» в УПЛ.

Кроме этого поединка, «Динамо» при судействе Романова в нынешнем чемпионате обыграло дома «Александрию» (1:0) и «Зарю» (5:0), а «Шахтер» одолел дома «Арсенал-Киев» (3:0) и победил на выезде «Зарю» (1:0).

За шесть туров до финиша «Шахтер» опережает «Динамо» на 7 очков. И в случае, если киевляне проиграют «горнякам» 24 апреля, судьба чемпионства будет решена.