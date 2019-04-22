В Покровске начали ремонт дорог, но водители жалуются (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) начали ремонт дорог. Но водители жалуются: от латания асфальта пользы мало.

Так, чем дальше от центра, тем больше ямы. В спальном районе города между многоэтажками не проехать. Водители жалуются, что дороги разбиты вдребезги. «Конечно, тяжело ехать и объезжать тоже нет смысла. Едешь по ямам с минимальной скоростью и, конечно, время теряем», – говорит водитель Виталий.

«Рассыпается, потому что асфальт такой», – добавляет водитель Иван.

Люди жалуются, что автодороги ремонтируют каждый год, однако выбоины со временем становятся еще больше. От этого имеют убытки. «Ходовая, резина, за колеса вообще молчу – это страдает больше всего. Может технологии не те, может материалы не те, но дороги нужно делать», – сказал водитель Роман.

Между тем, коммунальщики уже приступили к ремонту дорог в городе. Рабочие снимают слои старого асфальта. Работает техника.

Чиновники уверяют, что подрядчики дают гарантию на качество выполненных работ. Если автопокрытие не простоит до следующей весны, будут все переделывать за свой счет. «Гарантия подрядчика – это 1 год. Работы в конце марта начались. Проводится аварийно-ямочный ремонт, который предусматривает расход средств в размере 1,6 млн грн», – сообщил заместитель Покровского городского головы по коммунальным вопросам Андрей Луганский.

Завершить текущий ремонт планируют к лету.

Ранее сообщалось, что в Покровске ямы на дорогах латают тротуарной плиткой. Как на окраинах города, так и в центре.

Источник: ТК «Донбасс»

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