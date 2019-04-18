Весенний призыв в ВСУ: Все об особенностях – в вопросах и ответах. Новости

В Украине с 1 апреля начался весенний военный призыв. Он продлится до 30 июня 2019 года. Об особенностях военного призыва 2019 года рассказал начальник отдела комплектования управления персонала штаба КСВ ВСУ подполковник Николай Качаненко.

Так, по его словам, в этом году отправки из комиссариатов будут осуществляться после 22 апреля. Это связано с тем, чтобы дать каждому гражданину возможность выполнить конституционный долг.

Призывать будут :

годных к службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет;

старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Призыв в армию регулируется следующими нормативно-правовыми документами:

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе»;

Положение о прохождении гражданами Украины военной службы;

Постановление Кабинета министров Украины №352.

Срок срочной службы в ВСУ :

для юношей, не имеющих высшего образования, – 18 месяцев;

для тех, кто имеет степень специалиста или магистра, – 12 месяцев.

Что делать, если принесли повестку. В соответствии со ст. 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» гражданин призывного возраста должен сам явиться в областной военкомат в течение 10 дней с начала призыва. Когда он получает повестку, то в ней четко указано, когда и куда прибыть. В военкомате будет проведено медицинское обследование, будут уточнены учетные данные и затем будет проведено заседание призывной комиссии, которая будет принимать решение по каждому гражданину о его призыве на военную службу в ВСУ или другие военные формирования.

Каким образом определяют, в какую часть (род войск) попадет призывник?

Во время прохождения призывной комиссии определяются личные качества призывника, годности к военной службе и идет рекомендация к определенному роду войск. Также учитывается задача, возложенная на военкомат и желание самого призывника. «Не надо забывать об экстерриториальном принципе комплектования, согласно которому военнослужащий не может проходить службу на территории области, с которой он был призван», – отметил Качаненко.

Уважительные причины неявки в военкомат :

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки);

стихийное бедствие;

болезнь призывника;

другие форс-мажорные обстоятельства.

Основания для отсрочки :

лица по семейным обстоятельствам (имеющие ребенка до 3 лет или двух детей, кормильцы семьи);

призывники по состоянию здоровья;

для получения образования и продолжения профессиональной деятельности (священнослужители, студенты).

Каким образом наказывается игнорирование призыва ?

За неявку в военкомат, согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрен штраф от 85 до 119 грн за первое нарушение. За повторное нарушение придется заплатить 170-255 грн.

Уголовная ответственность за уклонение от военной службы может наступить по ст. 335 УК и предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Что происходит с местом работы призывника ? Сохраняется или нет?

За призывником сохраняется место работы (по решению работодателя) и зарплата.

Какие выплаты получает призывник ?

На сборном пункте, в день призыва начисляются средства: 2 минимальные зарплаты. При прохождении срочной военной службы военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в сумме 350 грн.

Также срочники имеют право на 10-дневный отпуск, но не ранее, чем через 3 месяца после начала службы, а в случае необходимости – на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам.

Также до 1 октября ежегодно граждане Украины, которые учатся на дневной форме, должны подавать необходимые справки в военкомат.

Неявка влечет за собой административное взыскание.

Источник: АрміяFM

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