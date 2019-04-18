Спасатели в Донецкой области начали проверять кладбища перед поминальными днями (Фото). Новости

В Донецкой области спасатели проводят среди населения разъяснительную работу, а также принимают меры для обеспечения безопасности граждан во время посещения кладбищ перед поминальными днями. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«К сожалению, на территории Донецкой области местность довольно загрязнена взрывоопасными предметами. Поэтому поминальные дни могут обернуться трагедией. Чтобы этого не произошло и каждый гражданин имел возможность спокойно посещать могилы своих родственников, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют кладбища и места захоронения области на наличие боеприпасов. Так, 17 апреля специалисты пиротехнических работ Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области проверяли кладбище села Сартана. В результате проведенной работы взрывоопасных предметов обнаружено не было», – говорится в сообщении.

Главное управление ГСНС Украины в Донецкой области предостерегает! Если Вы все же наткнулись на подозрительный предмет, следует соблюдать определенные правила. Такой предмет нельзя трогать, перемещать, транспортировать. Место обнаружения надо заметить подручными средствами и сообщить о находке в Службу спасения по телефону «101».