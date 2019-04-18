Обновлен по последнему слову техники: В Мариуполе открыли Детский диагностический центр (Фото). Новости

Сегодня, 18 апреля, в Мариуполе (Донецкая обл.) открыли современную Детскую консультативно-диагностическую поликлинику. Заведение обновлено по последнему слову техники и уже завтра примет первых пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который присутствовал на мероприятии.

По его словам, к работе готовы около 30 специалистов узкого профиля по 17 направлениям и весь медперсонал. По плану, ежедневно здесь будут проходить обследование 400 пациентов. «Я посетил заведение, пообщался с врачами. Течением медреформы здесь довольны – ждут дальнейшие изменения на втором звене оказания помощи», – написал глава правительства.

По информации пресс-службы Мариупольского городского совета, в детском центре, который открыт на базе Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины, будут работать узкие специалисты. Среди них – кардиолог, отоларинголог, хирург, онколог и логопед.

Маленьких пациентов встретят светлые холлы, мягкие пуфы и игровые зоны. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Закуплены диагностическая система ЭКГ нагрузки, дерматоскоп, пульсоксиметр. В центре будет работать уникальный для Донецкой области рентгенографический аппарат премиум-класса.

Кроме того, как рассказал Гройсман, в Мариуполе уже скоро на полную заработает кардиохирургический центр. «Это совместный проект государства, города и Европейского инвестиционного банка. Первые 300 операций здесь уже проведены. Современное оборудование и профессионализм врачей позволяют проводить сложные операции и спасать человеческие жизни», – отметил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, общая сумма финансирования в проект реконструкции детского диагностического центра в Мариуполе составила 26,6 млн грн.

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