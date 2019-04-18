В Запорожье СБУ задержала стрелка батальона «Восток». Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР», который активно участвовал в боевых действиях. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Донецка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должности» стрелка так называемого «2 батальона 11 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса "Восток" ДНР», он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции (АТО) в Донецкой области.

В октябре 2015 году злоумышленник покинул ряды НВФ «ДНР» и поступил в «7 отдельную мотострелковую бригаду 2 армейского корпуса» «ЛНР».

По информации СБУ, после полученного ранения участник НВФ приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. Находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями «Л-ДНР». По оперативной информации он планировал вернуться на неподконтрольную украинским властям территорию и присоединиться к НВФ.

«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире фигуранта дела средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование.

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