Ужасное решение: В США отреагировали на продление ареста украинских моряков в РФ. Новости

Россия обязана уважать суверенитет Украиы и вернуть задержанных военнопленных моряков и суда. Об этом сегодня, 18 апреля, говорится в сообщении посольства СШа в Twitter.

«Решение российского суда о несправедливом продолжение содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть Украину задержанных членов его экипажа и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, что украинским военнопленным морякам в России вчера, 17 апреля, суд продлил срок содержания под стражей еще на три месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.