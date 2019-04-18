Польша предоставила $520 тысяч на трудоустройство переселенцев и жителей Донбасса. Новости

Для переселенцев в Украине самой большой проблемой остается занятость. Экономические проблемы особенно обострились в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей. Чтобы улучшить ситуацию, правительство Польши и Программа ООН по восстановлению и развитию мира в сотрудничестве с правительством Украины начали третий этап проекта, направленного на поддержку развития предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

Так, на реализацию третьего этапа проекта «Развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта» в 2019 году было выделено 520 тыс. долларов США. Цель проекта – дальнейшее создание новых рабочих мест как для переселенцев, так и для жителей принимающих громад, проживающих в подконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей.

В частности, как сообщается, ключевыми направлениями этого проекта будут:

развитие навыков ведения бизнеса и предоставления грантов на открытие малых предприятий;

предоставление консалтинговых услуг для облегчения процесса создания и развития малого и среднего бизнеса;

поддержка развития предпринимательства путем проведения информационной кампании;

содействие выходу местных компаний на международные рынки.

Как отмечают в организации, сегодня в Украине проживает более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), включая женщин, стариков и детей. Большинство из тех, кто уехали, спасаясь от боевых действий в зоне конфликта, сейчас находятся в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. «Они пытаются найти средства для обеспечения своих семей и удовлетворения своих потребностей. Занятость остается самой большой проблемой для переселенцев в Украине. Экономические проблемы особенно обострились в пострадавших от конфликта районах восточной Украины. Среди других экономических вызовов – поврежденная инфраструктура, нарушенные экономические связи, снижение производственной мощности», – говорится в сообщении.

В рамках программы ранее уже было создано около 160 малых предприятий и почти 540 новых рабочих мест. Разнообразие сфер предпринимательской деятельности, поддержанных в рамках грантовой программы, широко: это и производство агротехники, создание оздоровительных и образовательных центров, открытие пекарен, кафе и сыроварен.

«В 2015-2018 годах правительство Республики Польша предоставил 1,9 млн долларов США на проект "Развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта". Благодаря этой поддержке около 600 переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей получили навыки ведения бизнеса, было поддержано 159 бизнесов и создано 539 новых рабочих мест. Кроме этого, 121 предприятие приняло участие в двух национальных бизнес-выставках, а информационная кампания по популяризации предпринимательства охватила более 200 тысяч человек», – подытожили в пресс-службе ПРООН.

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