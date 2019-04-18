Полиция Донетчины возьмет под охрану 130 избирательных участков, расположенных на линии разграничения. Новости

На территории Донецкой области расположены 12 окружных избирательных комиссий и 1 211 участковых избирательных комиссий, в том числе 65 специальных избирательных комиссий. Все они готовы к проведению выборов. С 19 апреля полицейские заступают на круглосуточную охрану избирательных участков. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГП в Донецкой области.

«Чтобы все граждане имели возможность принять участие в голосовании, на линии разграничения создано 130 избирательных участков. Безопасность граждан и законность выборов будут обеспечивать максимальные силы полиции. Непосредственно на этих участках будут дежурить более 260 полицейских», – сообщили в полиции.

Также сообщается, что во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили информацию о том, что состав участковых избирательных комиссий в Марьинском районе (Донецкая обл.) не укомплектован, из-за чего голосование может не состояться. Информация была проверена и установлено, что в настоящее время все участковые комиссии сформированы. Завтра они будут взяты под охрану полицией.