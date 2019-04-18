Заправиться можно бесплатно: В Славянске установили зарядную станцию для электромобилей (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 18 апреля, открыли очередную в городе зарядную станцию для электромобилей. Оборудование установлено на территории заправочной станции в районе поселка Мирный на трассе Славянск – Святогорск. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В Славянске уже действуют несколько зарядных станций. Установленная же в районе поселка Мирный – это первая станция в рамках реализации проекта, финансируемого Программой малых грантов Глобального экологического фонда. Проект предусматривает создание 6-ти таких объектов.

«Не секрет, что больше всего электромобилей сейчас в Киеве, в крупных городах. В небольших же населенных пунктах это пока еще вопрос будущего. В Славянске же электромобили используются уже достаточно активно, как для такого не очень-то большого города. И Славянск – один из лидеров в Украине по количеству электромобилей на душу населения. Если взять для примера 3-миллионный Киев, то в Славянске на число населения электромобилей намного больше, чем в столице. А вот инфраструктура под электромобили в Славянске пока недостаточно развита. В этой связи и было принято решение о реализации проекта по установке 6-ти заправочных станций.», – рассказал Валентин Петренко представитель общественной организации «Про-Добро», которая реализует проект.

Он дополнил, что «это хорошие зарядные станции». «Они позволяют заряжать машину как в медленном варианте, который является щадящим для батареи автомобиля, так и в быстром – это для тех, кто торопится, те же таксисты. Для этого предусмотрено два разъема для зарядки – быстрой и медленной», – сказал Петренко.

По его словам, до конца июня заправить машину можно бесплатно. «Мы планируем станции передавать громадам. На сегодняшний день это некоммерческий проект и это продлится до конца июня – до тех пор, пока мы его будем реализовывать. А дальше все будет зависеть от того, кому мы передадим эти станции: на баланс города, на баланс какой-то общественной организации, волонтерского движения… После июня станциями будут уже они заниматься», – пояснил общественник.

Как рассказал житель Славянска, водитель Александр, свой электромобиль он приобрел неделю назад: «Электромобилем доволен, экономичный. Хорошо на нем ездить, тихо, никаких запахов двигателя – ничего».

«Заряжал только дома от розетки, а на заправку приехал впервые. Сегодня испытываю – будем пробовать. Теперь можно заряжаться не только дома», – отмечает Александр.

Данная станция – с переменным током. Т. к. водители стараются подъезжать к станциям с запасом хода примерно в 30%, для подзарядки они здесь они проведут в среднем полтора часа. Среднестатистическая стоимость заправки в час составляет от 35 до 50 грн.

Стоимость оборудования для такой станции колеблется от 1 300 до 2 500 долл. Стоимость установки объекта зависит от того, насколько удаленно находится узел, к которому подключают данное устройство – монтаж станции «под ключ» обходится от 600 до 1 000 долл.

Для справки: На станциях Украины стоимость полного заряда электромобиля составляет в среднем 50-70 грн. Новому электрокару этого хватает на 200-210 км хода. Такое расстояние «на бензине» обходится примерно в 600 грн. Украина входит в первую пятерку стран мира по развитию рынка электромобилей. Ежегодно их количество удваивается. По состоянию на 1 января 2019 года в стране зарегистрировано более 10 700 электрокаров. Эксперты ожидают, что к 2035 году каждый четвертый автомобиль в Украине будет электрическим.

Читайте также: