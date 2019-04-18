Решение суда по «Приватбанку» грозит дефолтом и потерей денег украинцами, – Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов-беглецов в случае победы кандидата Владимира Зеленского – вернуть себе «Приватбанк»*. Об этом Порошенко сказал сегодня, 18 апреля, в своем обращении к гражданам Украины.

«Как видите им не терпится, они уже сейчас начали реализацию этого замысла. Подобная авантюра грозит потерей денег десятками миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом», – сказал глава государства.

Президент добавил, что правительство и Национальный банк действуют правильно и оспаривают это решение.

Кроме того, по словам Петра Порошенко, вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.

Порошенко уточнил, что больше всего его беспокоит то, что не удалось завершить войну – потому ключ от мира не в наших руках. «Жаль, что миллионы людей живут в бедности. И мы еще не преодолели всех последствий кризиса, который вызвала российская агрессия. Мы мало продвинулись в борьбе с коррупцией. Но политика – это искусство возможного. И если даже верить в то, что президент может все, то он не может все сразу. А не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Я лично допустил много тактических просчетов. Но уверен, что не ошибся в вопросах государственнической стратегии», – отметил Порошенко.

По его словам, наши главные достижения: армия, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, безвизовые, и международная коалиция в поддержку Украины, и режим санкций, который ослабляет Россию, сдерживает ее агрессию, Томос, децентрализация. «И за все это я хотел бы поблагодарить именно вам. Потому что ничего из этого не смог бы сделать, если бы меня не вдохновляла ваша поддержка. За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели по Украине. Пытался атаковать нас с фронта и подорвать с тыла. Ничего у него не получилось. Он жаждет реванша. Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность. Первое, что он ставит себе целью – немедленно остановить наше движение в Евросоюз и НАТО как системы коллективной безопасности. Она России не по зубам, а нас – нас она надежно защитит. Кремль приложит немало усилий к формированию лояльной к Москве большинства. Это – по результатам парламентских выборов. А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины ... Какого легко переигрывает и на сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах», – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы относительно нашей страны. Украине нужен Верховный Главнокомандующий, который способен организовать сильную армию, крепкую оборону – и на этой основе достичь мира. Украине нужен руководитель внешнеполитической сферы, понятный мировым лидерам. Который говорит с ними на одном языке. И какой разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии. Украине нужен Президент, который обеспечит необратимость европейского и евроатлантического курса.

«Я уважаю выбор тех, кто поддержал моего оппонента. Этот выбор свидетельствует, что в обществе есть мощный запрос на обновление всей политической элиты. Его нельзя игнорировать. Осенью – парламентские выборы. И они дают даже не шанс, а реальную возможность побеждать, формировать коалицию и заходить в правительство. Там – ключ к всех необходимых изменений. И именно так можно начать свой реальный путь в политику. Но очень и очень рискованно экспериментировать с должностью президента и Верховного Главнокомандующего. Это же не шутки: речь идет о безопасности страны и безопасности каждого из нас. В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Так, меня не удивляет, что за него агитирует Москва от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. Как и группа олигархов-беглецов...», – отметил Петр Порошенко.

* – Окружной административный суд Киева, сегодня, 18 апреля, рассмотрев иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка.

Ранее сообщалось, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.