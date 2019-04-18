Катастрофа Ил-76 под Луганском: Суд не признал гибель 49 военных следствием агрессии РФ . Новости

Судья Мелитопольского горрайсуда отказалась признать гибель Александра Белого – командира самолета ИЛ-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года – результатом агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, пишет «УНИАН».

По ее словам, соответствующее решение суд вынес 16 апреля. Согласно решению, суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета ИЛ-76 Александра Белого и, соответственно, 9 членов экипажа и 40 десантников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации. В решении суда, выданного вдове погибшего, указана только вступительная и резолютивная часть – без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение. Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать изданию свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием.

В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля.

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву.