В ЦИК назвали время проведения дебатов на «Общественном». Новости

В Украине дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся на «Общественном» телевидении 19 апреля в 21:00. Соответствующее решение в четверг, 18 апреля, приняла Центральная избирательная комиссия Украины, пишет «DW».

В постановлении ЦИК определено, что дебаты, которые проводятся за счет средств госбюджета, организуются и проводятся Национальной общественной телерадиокомпанией Украины в последнюю пятницу перед днем повторного голосования на канале Общественного телевидения в прямом эфире в течение 60 минут.

Комиссия приняла это решение в связи с полученной от представителей Зеленского и Порошенко об проведения на НСК «Олимпийский» 19 апреля «мероприятия предвыборной агитации в форме публичных дебатов», ориентировочное время завершения которого 20:00–20:30. Также представители кандидатов в президенты сообщили, что сейчас ведутся переговоры по освещению дебатов на «Олимпийском» отдельными коммерческими телеканалами, «однако объем охвата территории Украины такой трансляцией неизвестен».

В ЦИК считают, что ситуация с проведением мероприятия на «Олимпийском» ставит под угрозу проведение дебатов на «Общественном» и, как следствие, «делает невозможным привлечение к такой мере максимальной телевизионной аудитории, может нарушить право избирателей на доступ к разносторонней, объективной и беспристрастной информации, необходимой для осуществления осознанного, информированного, свободного выбора».

Начало мероприятия на «Олимпийском» запланировано на 19:00. На сайте debaty2019.org.ua, где распространяются билеты на мероприятие, сообщается, что вход на стадион откроется в 16:00. Через час начнется «программа перед главным событием страны этой весной».

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.

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