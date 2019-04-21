Как пенсионеру, переселившемуся с неподконтрольного Донбасса, восстановить пенсию. Новости

Пенсионеру, переселившемуся с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в другой регион Украины, для продолжения выплаты пенсии необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в районе (городе, районе в городе), где пенсионер зарегистрирован и фактически находится (проживает). Об этом сообщает пресс-служба Великоновоселковского объединенного управления ПФУ Донецкой области.

«Временно перемещенными лицами являются граждане Украины, которые на начало антитеррористической операции проживали (были зарегистрированы) на территории Донецкой и Луганской областей, которая в данный момент не контролируется украинскими властями и где органы ПФУ не осуществляют свою деятельность. Назначение, возобновление и выплата пенсий ВПЛ осуществляется территориальными органами Фонда по месту фактического проживания / пребывания на подконтрольных украинской власти территориях при условии положительного решения Комиссии управления социальной защиты населения созданных при горрайгосадминистрациях», – говорится в сообщении.

Так, для возобновления выплаты пенсии заявитель должен лично обратиться в территориальное управление ПФУ, имея при себе:

1. Для первичного возобновления (после перемещения с неподконтрольной территории):

паспорт (оригинал, копия 1-2 страниц и регистрации);

идентификационный номер (оригинал и копия);

пенсионное удостоверение (оригинал и копия);

справку о постановке на учет ВПЛ (согласно постановлению КМУ от 01.10.2014 № 509) (оригинал и копия);

справку об открытии текущего счета в учреждениях ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Державний ощадний банк України»).

2. В случае приостановления выплаты пенсии (уже выплачивалась на подконтрольной территории):

паспорт;

идентификационный номер;

копию справки о постановке на учет ВПЛ (согласно постановлению КМУ от 01.10.2014 № 509);

заявление о восстановлении выплаты пенсии.

В ведомстве обращают внимание, что выплата пенсий ВПЛ осуществляется через сеть учреждений «Ощадбанка». «Для идентификации получателей пенсий, которые являются ВПЛ, и обеспечения выплаты пенсий осуществляется эмиссия платежных карт, которые одновременно являются пенсионным удостоверением. Срок действия карты – 3 года при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях "Ощадбанка". Первые 2 раза – каждые 6 месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев», – отмечается в сообщении.

Так, для оформления электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) – платежной карточки ВПЛ необходимо обратиться в управление ПФУ по месту жительства лично. Выдача ЭПУ осуществляется учреждением «Ощадбанка», указанным пенсионером в заявлении при личном обращении.

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