Готовят «пушечное мясо»: Клименко пояснил перспективы жителей «Л-ДНР» с паспортами РФ. Новости

Жители неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, которые хотят получить российские паспорта, не смогут этого сделать без регистрации места жительства в РФ. А получение загранпаспорта откроет им только дорогу в армию РФ. Об этом сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.
В частности, он напомнил, что 29 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"», и в социальных сетях начался ажиотаж – по оценкам «экспертов», 500 тыс. жителей «Л-ДНР» могут стать россиянами в этом году. «Есть только маленькая проблема: лицам, которые не смогут зарегистрировать место проживания в России, будут выдаваться только российские загранпаспорта. При этом боевики и "сотрудники спецслужб" смогут стать россиянами, даже без промежуточного статуса – гражданина "Л-ДНР". А что делать в России без прописки да еще и с клеймом террориста? Правильно! Идти служить в армию! И стать пушечным мясом, вместо тех, кто действительно являются гражданами России», – пишет Клименко.
«Но это только видимая часть айсберга. Ведь, на самом деле, когда половина "республиканцев" формально станут гражданами РФ и уже не разберешь: где чьи, можно будет спокойно заводить россиян на руководящие посты в "аппарате госуправления" и в военные формирования "Л-ДНР". Как ни странно, но паспорта гражданина Украины извлекаться не будут. Как вы думаете почему?», – риторически спрашивает заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.
ак сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.
В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. При этом в Кремле не подтвердили информацию о массовой выдаче российских паспортов в «Л-ДНР» с 1 апреля.
Затем заявлялось, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Но в Кремле и далее отказывались комментировать данную информацию, при этом открыто ее не отрицали.
В случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.
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