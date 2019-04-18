На Донетчине более 11 тысяч безработных: Как трудоустроиться после 50 лет (Видео). Новости

В Донецкой области насчитывается более 11 тысяч безработных. Сложнее всего трудоустроиться тем, кому за пятьдесят.

Так, жительница Покровска (до переименования – Красноармейск) пятидесятилетняя Ирина по специальности – бухгалтер, однако, – безработная. Почему не берут, работодатели молчат. «Кто вам что скажет, конечно – ничего. Так сложилось, осталась без работы, ищу вакансию», – говорит она.

Покровчанин Руслан тоже не может найти работу. Убежден, что из-за возраста. Мужчине – 45 лет. И порой его подводит здоровье. «Охранником работал, но там надо 15 часов стоять на одном месте, у меня нога болит. Долго не могу. Работы, чтоб найти, нету», – поделился он.

Вакансии множество в интернете. Однако, среди требований возраст – 30-45 лет. Как уверяют специалисты, зря. Ведь старшие люди – более надежные работники. «После 40 – это тот человек, которому нужно постоянное место работы, который готов качественно выполнять свою работу», – объяснила руководитель отдела трудоустройства Елена Ведькало.

В свою очередь работодатели жалуются, что проблема – не только возраст. Большинство не желает прилагать усилия. Ищут так называемый «легкий труд» за большие деньги. «Ну, кто хочет работать по 8 часов за 8 тыс. грн в месяц? Работать, в земле ковыряться – никто не хочет. И это одна большая проблема в Украине», – считает предприниматель Торнике Салия.

Тем, кто не может устроиться по специальности, в центрах занятости предлагают переквалификацию. Профессиям, на которые есть спрос, можно учиться за счет государства. Однако, на определенных условиях. «Это получение ваучера. Человек до 45 лет, имея 15 лет стажа, может поступить в то и ли иное учебное заведение, и мы будем оплачивать посессионно за период обучения», – сообщил руководитель Покровского городского центра занятости Николай Толмачев.

Готовить кадры с последующим трудоустройством предлагают и сами предприниматели. Владелец кондитерской Сергей говорит, что своих подчиненных учит пекарскому делу прямо в цехе. Мужчина уверен, что возраст и отсутствие опыта – не помеха. «Единственное требование – трудолюбие. Работают местные жители, в основном – женщины, вот сейчас пришел на стажировку шахтер бывший», – сказал он.

Сейчас спрос на рынке труда на производственные специальности и специалистов со средним образованием: медсестер, учителей, шахтеров, токарей. В центре занятости ждут претендентов, но с желанием работать.

Напомним, в Донецкой областной службе занятости запустили интерактивную карту вакансий с использованием сервиса Google maps.

Источник: ТК «Донбасс»

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