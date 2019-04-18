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Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с «Приватбанку». Новости

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Порошенко созвал заседание СНБО из-за ситуации с «Приватбанку»

18.04.19 20:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за решения Окружного админсуда Киева о признании незаконной приватизацию «ПриватБанка». Об этом сегодня, 18 апреля Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, заседание будет касаться возможных рисков и угроз.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявляет, что план одного из олигархов в случае победы кандидата Владимира Зеленского – вернуть себе «ПриватБанк». Такой акцент он сделал относительно решения Окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

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