Турчинов: ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями. Новости

ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия – государством, которе распространяет терроризм в мире. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины «были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины».

«Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства», – сказал секретарь СНБО Украины.

Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционных списков, убежден Турчинов. «Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны – в частности, использования боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т. д.», – напомнил он.

«Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию – государством, которое распространяет терроризм в мире», – подытожил Турчинов.