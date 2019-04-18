Стадион и качественная вода: Что пообещал Гройсман Мариуполю во время визита (Видео). Новости

Сегодня, 18 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил Мариуполь (Донецкая обл.). Во время визита он пообщался с самым молодым директором школы в Украине, увидел отремонтированный детский диагностический центр, побывал на насосной станции и прогулялся по обновленному скверу.

Премьер-министр, как только приехал в Мариуполь, сразу отправился в школу № 26. Здесь работает самый молодой в Украине директор Николай Чайкин, которому всего 24 года. Об этом Гройсман узнал из новостей, поэтому и решил, что надо встретиться. «Я, в принципе, приехал с вами познакомиться в первую очередь, а, во-вторых, спросить, чем могу помочь?», – сказал он.

В этой школе давно мечтают о современном стадионе, где будет модернизировано поле. Премьер пообещал, что поможет. «Я пообещал сегодня, что мы поможем построить стадион. Но моя задача не только, чтобы построить стадион в этой школе, а чтобы построить систему. Построить стадионы во всех школах. И эта задача перед Министерством образования, эта задача перед Министерством молодежи и спорта. И она будет выполнена за несколько лет», – сообщил Гройсман.

Следующий визит был в обновленную детскую поликлинику. Медицинский регистратор Анна Лепичева видела заведение до ремонта. Теперь ждет первых пациентов. «Краски очень яркие. Дети любят яркие краски. Мне кажется, им даже не страшно будет приходить на прием к врачу. Потому что много таких отвлечений: пуфики мягкие, игрушки для них различные. Как вот просто приходят поиграть», – рассказала она.

«Каждая больница должна выглядеть вот так. А самое главное в больнице это что? Кадры», – оценил медучреждение Гройсман.

Болезненная тема для города – водоснабжение. Местные чиновники обещают, что вода будет. Из собственных источников. «Альтернативные источники водоснабжения. Мы не качаем по Южному-Донбасскому водоводу. С украинскими специалистами рассчитали баланс, посмотрели. Воды рек Кальчика и Кальмиуса хватит, чтобы закрыть потребности города Мариуполя», – сообщил заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Как отметил Владимир Гройсман, проблемы с качеством тоже решат. Правда, на это нужно время. «Мы поддержали, соглашение подписали, 64 млн евро определили. Гарантии государства будут. Ваша задача найти техническое решение и максимально быстро приступить к его исполнению. Безусловно, это будет несколько лет. Пока вы будете заниматься проектированием и так далее, конечно, и наружным сетям и внутренним уделить внимание», – заверил он.

После премьер-министр походил по центру города, побывал в отремонтированном театральном сквере.

Источник: ТК «Донбасс»

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