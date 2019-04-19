Погорел на взятке: В Северодонецке задержали чиновника государственной исполнительной службы. Новости

В Луганской области при получении взятки в 8 тыс. грн задержали начальника Северодонецкого городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции. Сейчас ведется расследование. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как уточняется, чиновника поймали на «горячем» вчера, 18 апреля. Правонарушитель требовал и получил от предпринимателя взятку в размере 8 тыс. грн за непринятие мер по принудительному взысканию штрафа и аресту банковских счетов Физического лица предпринимателя (ФЛП).

Сейчас продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки). «По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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