В ЕС сделали заявление по поводу решения суда о незаконной приватизации «Приватбанка». Новости

Международные партнеры внимательно следят за развитием ситуации с Приватбанком после решения окружного админсуда Киева о признании незаконным национализации финансовой структуры. Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в Украине на его странице в Facebook.

«В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса - и стабильности финансовой системы. И хотя это требовало вливания около 160 млрд грн. средств украинских налогоплательщиков издали восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность ПриватБанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны. В этом контексте мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию ее бизнес модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы», – говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что ЕС продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности посредством внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилий Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, что власть не прекращает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков.