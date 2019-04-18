Перемирия на Донбассе на Пасху не будет – Россия отказалась взять на себя гарантии. Новости

РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник Пасхи. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила представитель в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Шесть часов сегодня продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирие. Переговоры только что завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе», – cообщила Геращенко.

Она напомнила, что во время визита президента Порошенко к своим коллегам – канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону – лидеры Нормандского формата поддержали инициативу объявления режима тишины и пасхального перемирие, о чем было договорено на последней встрече в Минске. «Сегодня на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов. РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики, и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой», – уточнила спикер.

По ее словам, пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей России и ее президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе. «И нет ни одного сигнала, чтобы РФ готова была изменить позицию, наоборот, ждет ослабления Украины и все для этого делает», – резюмировала Геращенко.