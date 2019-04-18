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На Донетчине национальному парку «Меотида» возвратили незаконно захваченную землю. Новости

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На Донетчине национальному парку «Меотида» возвратили незаконно захваченную землю

18.04.19 23:08dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Донетчине национальному природному парку «Меотида» возвращена незаконно захваченная земля на Белосарайской косе Азовского моря. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Володарским районным судом Донецкой области полностью удовлетворены исковые требования Мариупольской местной прокуратуры № 1 к Мелекинскому сельскому совету Мангушского района и физическому лицу о признании незаконными и отмене решения совета и государственного акта на право собственности на земельный участок, который относится к землям природно-заповедного фонда Украины», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 15 февраля 2011 года на основании решения Мелекинского сельского совета, в нарушение требований Земельного кодекса Украины, Лесного кодекса Украины и Закона Украины «О природно-заповедном фонде», гражданину в частную собственность для строительства жилого дома незаконно был передан земельный участок площадью 0,1 га, который находится в водоохранной зоне заказника общегосударственного значения «Белосарайская коса» и входит в состав Национального природного парка «Меотида».

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась в суд, который обязал незаконного землевладельца вернуть государству земельный участок стоимостью 94 тыс грн.

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