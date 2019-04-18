На Донетчине национальному парку «Меотида» возвратили незаконно захваченную землю. Новости

На Донетчине национальному природному парку «Меотида» возвращена незаконно захваченная земля на Белосарайской косе Азовского моря. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Володарским районным судом Донецкой области полностью удовлетворены исковые требования Мариупольской местной прокуратуры № 1 к Мелекинскому сельскому совету Мангушского района и физическому лицу о признании незаконными и отмене решения совета и государственного акта на право собственности на земельный участок, который относится к землям природно-заповедного фонда Украины», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 15 февраля 2011 года на основании решения Мелекинского сельского совета, в нарушение требований Земельного кодекса Украины, Лесного кодекса Украины и Закона Украины «О природно-заповедном фонде», гражданину в частную собственность для строительства жилого дома незаконно был передан земельный участок площадью 0,1 га, который находится в водоохранной зоне заказника общегосударственного значения «Белосарайская коса» и входит в состав Национального природного парка «Меотида».

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась в суд, который обязал незаконного землевладельца вернуть государству земельный участок стоимостью 94 тыс грн.