Жизнь на грани: История семьи из поселка вблизи линии разграничения (Видео). Новости

В поселке Зализное (Донецкая обл.) дом местной жительницы Елены Павленко находится вблизи линии разграничения. Поэтому рядом часто раздаются взрывы. Они с сыном Ильей постоянно чувствуют себя в опасности. Сын у женщины – болен и его нельзя оставлять в одиночестве.

Маленький Илья восторженно наблюдает за окружающим миром, удивляется, улыбается, но ни слова не говорит. «Это сын мой, поэтому к этому я была готова», – говорит Елены Павленко.

Мальчик родился с аномалией головного мозга и поэтому нуждается в постоянном, круглосуточном уходе. «Надежды были маленькие, но еле вытянули», – вспоминает мать мальчика.

Елена не жалеет сил, чтобы помочь сыну. «Носим на руках постоянно, потому что мы не ходим же. Выношу коляску, садимся на коляску, ездим по двору. Когда на улицу выходим, катаемся в магазин», – рассказала Елена.

Даже когда Елена хлопочет по хозяйству – малыш рядом. Коляску держит ближе к дому, потому что нужно быть готовой ко всему. «Стреляют. Для своей безопасности и для безопасности ребенка я ухожу со двора. Пока не утихнет все!», – говорит Елены Павленко.

Женщина хотела бы покинуть прифронтовой город, но снимать жилье, когда на руках ребенок с инвалидностью, непросто. Единственное, за что Елене не приходится волноваться, – это продукты. Семья регулярно получает наборы выживания от Фонда Рината Ахметова. «Крупы, это все мы используем, для ребенка это хорошо – отварить кашу. Он ест», – сказала женщина.

Она ни дня не прекращает борьбы за сына. Верит, что его состояние улучшится. «Сына мне поднять надо, вот из-за этого я и держусь», – поделилась Елена Павленко.

Фонд Рината Ахметова поддерживает продуктами мирных жителей Донбасса. Только в апреле помощь получат почти 20 тысяч человек. За 4,5 года волонтеры Фонда Ахметова побывали в сотнях населенных пунктов, раздали более 12 млн наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»