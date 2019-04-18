На 90 тыс. грн: Через КПВВ «Марьинка» пытались незаконно провезти автозапчасти и одежду. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) за прошедшие сутки пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на общую сумму почти 90 тыс. грн. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Краматорского отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти электротехнику, автозапчасти и одежду на общую сумму почти 90 тыс. грн.

В Госпогранслужбе отметили, что товары были изъяты представителями ГФС для оформления материалов дел об административных правонарушениях.