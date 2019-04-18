На Луганщине жители смогут слушать еще четыре украинские радиостанции. Новости

В Луганской области уже почти сутки с телебашни в Бахмутовке работают еще четыре ФМ-передатчика: «UA Радио Луч», «Культура», Радио «НВ» и «Общественное». Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

Усиливаем идеологический и культурный фронт!.. Если программы первых двух радиостанций рассчитаны преимущественно на поклонников украинского слова и песни, а также тех, кто устал от политики, то "НВ" и "Общественное2 предложат новостную повестку дня и заинтересуют слушателей острыми общественно-политическими темами. И, главное, жители серой зоны не будут вынуждены слушать Радио "Победа" или Радио "Ваня"»», – пишет Клименко.