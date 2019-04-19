Паспортный капкан: Эксперты пояснили планы России по поводу выдачи паспортов в «Л-ДНР». Статьи

С начала украинских президентских выборов Россия начала периодически вбрасывать месседжи по поводу выдачи жителям «ДНР» и «ЛНР» российских паспортов. Что вот-вот, и начнем…

ОПЕРАЦИЯ «ПАСПОРТИЗАЦИЯ»

Первое «вот-вот» было обещано на начало апреля. Так, по данным Главного управления разведки Минобороны, с февраля 2019 года в «Л-ДНР» начали интенсивно распространять информацию о подготовке к поэтапной замене местным жителям «республиканских» паспортов на российские.

В конце февраля экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский сообщает, что работников российской миграционной службы попросили быть готовыми к выдаче паспортов жителям «Л-ДНР» в экстренном режиме. В начале марта он уже заявляет, что выдача российских паспортов начнется с 1 апреля (т.е. на следующий день после первого тура выборов президента Украины, который был намечен на 31 марта).

Ходаковский акцентирует, что это не будет полноценный паспорт гражданина РФ, а это будет документ по принципу крымского (когда жителям аннексированного полуострова выдавали паспорта с пометкой «Россия – Крым»). «Это будет аналог крымского паспорта первых месяцев присоединения: нигде в мире эти паспорта признаны не будут», – констатировал он.

О будущей паспортизации написал в соцсети и «экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков): «С начала апреля – по вполне заслуживающим доверия сведениям – будет издана серия указов президента РФ, существенно упрощающих получение гражданства "отдельными категориями иностранных граждан". (В одну из этих категорий попадут жители республик.) Процедура будет значительно упрощена и сокращена по времени».

В течение месяца тема время от времени поднималась в российских СМИ.

То, что основным условием смены гражданства будет наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

За пару недель до первого тура президентских выборов, сначала на своих страницах в соцсетях, а 22 марта в эфире телеканала «Россия 1» военкор Семен Пегов оглашает – российские паспорта в «ДНР» и «ЛНР» будут выдавать с начала апреля. И что, мол, «информация подтверждена не как минимум тремя источниками, а как минимум десятью – как в госструктурах Донецкой народной республики, так и от силовиков ДНР, а также подтвердили российские чиновники и представители иных административных структур, имеющих отношение к этой процедуре». Пегов уверял, что в что первая партия бланков российских паспортов (500 тыс. экз.) уже прибыла в Донецк. «В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур. Потом уже пойдут пенсионеры. Ну, а затем – обычные граждане», – убеждал он.

Наступило 1 апреля. Паспортов нет. В Кремле, как всегда, сделали удивленное лицо. «Я не располагаю никакой информацией на этот счет. Я не знаю, о каких сообщениях вы говорите», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности информация о старте выдачи паспортов в «Л-ДНР».

Такое заявление представителя Кремля и само отсутствие паспортов, естественно, вызвало возмущение среди жителей неподконтрольного украинской власти части Донбасса. Многие из которых как бы изначально не верили, но надежду питали…

16 апреля российские издания «Коммерсант» и «РБК» со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине Путин может подписать указ, наделяющий жителей «ДНР» и «ЛНР» правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Причем уже среди условий – не только наличие «республиканского» паспорта, но и сдача украинского. «Силовикам смогут выдать [паспорта] на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган). В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт ДНР, а у кого нет», – рассказал собеседник «РБК».

Из Кремля опять последовал «молчаливый» ответ. «Пока нет никаких комментариев на этот счет», – сказал Дмитрий Песков. А консультант Кремля по вопросам Украины Алексей Чеснаков лишь отметил, что выдача паспортов жителям «Л-ДНР» – это «неизбежная мера».

Примечательно, что 17 апреля все тот же российский военкор Семен Пегов в своей статье сообщает: «за пару недель до первого тура выборов на Украине, кто-то вбросил сенсационную новость: "Донбассу будут давать российские паспорта" и снежный ком слухов понесся как с горы. Выборы в Украине сразу оказались малоинтересны. Какие там выборы… Где паспорта?!"». При этом Пегов не упоминает, что сам-то эти слухи и распространял с экранов российских телеканалов.

И в данной статье он продолжает нагнетать эту истерию: «Мой информатор, сотрудник паспортного стола одного из районов Донецка, в целом, слух подтвердил: "Составляют списки по подразделениям Народной милиции. Сначала получат военные, потом госслужащие, потом все остальные, имеющие республиканские паспорта"», «Один из главных руководителей республики, на мой вопрос про российские паспорта… отвел меня подальше от любопытных ушей и тихо сказал три слова: "К лету будут давать"».

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ УКРАИНЫ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) на все это отреагировали тем, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса автоматически потеряют украинское гражданство. Соответственно, и свои пенсии и иные выплаты.

Насколько реальны новые планы РФ по Донбассу, и что за ними стоит, «Донецкие новости» поинтересовались у экспертов.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке:

– Анализ этой информации позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с информационно-психологической операцией, которая не нацелена на вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав РФ. Высшее руководство страны-агрессора неоднократно давало понять, что оккупированная территория Донбасса в качестве части российской территории их не интересует. К тому же, открытая паспортизация неминуемо приведет к усилению политических и экономических санкций со стороны Запада. А это – то, от чего Кремль пытается всячески избавиться.

Скорее всего, мы имеем дело с элементарной пропагандой с целью давления на Киев (играй, мол, по московским правилам). Какие-либо серьезные шаги со стороны РФ касательно ОРДЛО до конца избирательного цикла в Украине (включая парламентские выборы) видятся мне маловероятными.

Руслан Бортник, директор «Украинского института анализа и менеджмента политики»:

– Во-первых, это элемент шантажа. Элемент давления на украинское политическое руководство в разрезе – если вы не будете соглашаться на реализацию Минских соглашений (в трактовке Кремля), РФ проведет паспортизацию и реализует для этого региона Абхазский или Южно-Осетинский сценарий.

Во-вторых – это своеобразное «успокоительное» для жителей неподконтрольных территорий. А там проживает, по разным оценкам, 3-4 миллиона граждан Украины, которые требуют социальной и политической определенности. Нынешний статус непризнанных территорий лишает их доступа ко многим благам цивилизации, технологиям. В «Л-ДНР» явственно нарастает социально-экономическое и политическое неудовольствие.

По мнению Кремля, раздача российских паспортов (пока лишь как обещание) в какой-то мере может сгладить проблему. Кстати, «тихая паспортизация» в «Л-ДНР» и так давно идет. По крайней мере, практически вся политическая верхушка «республик» имеет российские паспорта.

Что касается массового предоставления российского гражданства жителям «Л-ДНР», то все, как мне кажется, будет зависеть от переговоров между Украиной и Россией после избрания нового президента.

Пока же со стороны Кремля идет своеобразная подпитка надежд подконтрольных ему частей Донетчины и Луганщины очередными обещаниями «пряников» в виде паспортов РФ.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– Тема достаточно четко ложится в ту тематику, о которой я неоднократно говорил. Если Украина не применяет экономических инструментов деоккупации, не пытается создавать экономических смыслов для возврата территорий, вакуум заполняется новой российской политикой в отношении ОРДЛО.

Условно росполитику касательно оккупированного Донбасса можно разбить на три составляющих.

Первая – горячая фаза 2014-2015 гг., когда ставка делалась на военные инструменты.

Вторая – период истощения (2016-2018 гг.), когда за счет поддержания тлеющего военного конфликта экономика региона по обе стороны линии разграничения находилась в состоянии системной деградации. А регион погрузился в состояние социальной фрустрации.

Это важный подготовительный этап, чтобы подойти к следующему – формированию патерналисткой промышленной витрины. Условно говоря, обустройству местной экономики по квази-советском типу.

Между этой потенциальной витриной и войной нужно было несколько лет состояния распада, чтобы любые изменения воспринимались как манна небесная – на фоне того дна, которое было ранее. И возможная выдача российских паспортов – ключевой элемент в запуске в ОРДЛО приднестровско-абхазско-южноосетинской модели.

Заметьте, РФ не запустила сразу этот желанный для жителей неподконтрольной части Донбасса механизм. Если бы это было ранее, во время «горячей фазы», люди просто массово мигрировали бы в РФ. А Кремлю нужно было, чтобы местное население все же закрепилось на месте. Сейчас это и делается.

Чтобы запустить новую модель, РФ нужно иметь на подконтрольной ей (по факту чужой) территории определенное количество экономически активного населения. А для этого нужно создать определенные стимулы. Вот сейчас их и создают.

Худо-бедно заработали дышащие на ладан предприятия, налажена банковская система (через Южную Осетию). Теперь вот – паспортная приманка. Такая себе компенсация за непризнанный статус.

Для Украины это очень тревожный сигнал – неподконтрольный регион еще больше отдаляется от возможности возврата в единое государственное тело. В значительной мере все происходящее – следствие того, что на государственном уровне отсутствует системная политика по деоккупации Донбасса.

Что касается возможности получать пенсии РФ, то вряд ли ее предоставят жителям ОРДЛО. Тут паспортов мало – нужно было еще всю жизнь платить страховые взносы.

Скорее всего, введут возможность получать минимальную социальную выплату на карточки российских банков. Но лишь при выезде на территорию РФ.

А «пугалки» нашего МинВОТ касательно лишения украинского гражданства вряд ли стоит воспринимать серьезно. У нас в парламенте, наверное, 80% имеет двойное, а то и тройное гражданство. И в Кабмине таких хватает. Равно как регионах, граничащих с Венгрией, Польшей, Румынией. Так что тут нужно сперва навести порядок в отечественном законодательстве, а потом уже начинать «охоту на ведьм».

Денис Попович, военный обозреватель:

– Выдача российских паспортов жителям «Л-ДНР» – это исключительно политический ход, который должен показать людям, населяющим эти территории, что Россия их не оставляет, и что происходят какие-то движения в направлении признаний этих «республик».

На самом же деле, даже если посмотреть на Минские соглашения, на которые постоянно ссылается российская сторона, то никакого признания и даже формального существования «республик» в них не предусматривается. Максимум – широкая автономия в составе Украины под украинской юрисдикцией. А это значит, что никакие другие паспорта, кроме украинских, там «ходить» не будут.

Поэтому жителей «Л-ДНР» можно будет лишь «поздравить» с тем, что в будущем они, возможно, получат еще одну ничего не значащую бумажку – к «паспортам» одной из «республик» прибавится российский «паспорт», юридическая сила которого будет весьма сомнительной, потому что его носитель не будет являться гражданином России.

Потеряют ли они гражданство Украины, а также право на выплату пенсий? Нет, не потеряют. Потому что юридический вес этих «документов» – «паспортов» «Л-ДНР» и российских паспортов – будет равен нулю, а украинская сторона, к сожалению для себя, никак не сможет отследить порядок их выдачи на территориях, которые она де-факто не контролирует. То есть, вы берете украинский паспорт, оставляете дома российский, и едете спокойно на подконтрольную территорию получать свою пенсию.

Тарас Загородний, политэксперт:

– Абсолютно ничего не значат эти паспортные пугалки и обещалки. Россия и раньше на Донбассе паспорта активно выдавала. Просто не так демонстративно, как, возможно, будут это делать, если «Путин даст приказ».

Что касается опасений, будто РФ после раздачи своего гражданства может под видом защиты соотечественников завести «миротворцев», то не вижу причины для беспокойства. Им не нужны для этого никакие поводы или паспорта. В 2014 году они «спасали» без всякой причины всех «русскоязычных младенцев» на Донбассе.

Вся эта паспортная шумиха (не имеющая пока официально подтверждения) – проверка реакции нашего политикума. Не думаю, что это как-то поменяет соотношение сил на Донбассе. Как наша армия там стояла, так и будет стоять.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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