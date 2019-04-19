В России считают, что выдача паспортов в «Л-ДНР» – «неизбежная мера». Новости

Выдача в «ДНР» и «ЛНР» российских паспортов грозит усилением конфронтации между Россией и Украиной, передает издание Bloomberg (США) ,

По словам сенатора Андрея Климова из комитета по международным делам верхней палаты Государственной Думы РФ, «готовы все инструменты» для выдачи паспортов жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса, и для начала этого процесса нужно только распоряжение президента Владимира Путина.

Первый заместитель руководителя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин уверяет, вскоре после второго тура президентских выборов в Украине может быть подписано распоряжение об упрощенном порядке предоставления гражданства на «гуманитарных» основаниях людям, проживающим в «Л-ДНР».

Руководство «республик» заявляет, что на подконтрольных им территориях насчитывается около 3,6 млн жителей. «Готовясь предложить им российское гражданство, Путин применяет тактику, отработанную в отделившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии. До войны 2008 года между Грузией и Россией тысячи человек получили там российские паспорта, и это стало оправданием для начала военной интервенции, поскольку Россия заявила, что хочет защитить своих граждан», – пишет Bloomberg.

По мнению российского сенатора Олега Морозова, это сигнал обоим кандидатам – Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко – о том, что на посту президента они должны принять меры, стимулирующие людей из отделившихся регионов к возвращению в состав Украины, поскольку иначе «откроется другой путь.

Глава комитета по делам СНГ в нижней палате российского парламента Леонид Калашников подчеркивает, что указ президента РФ может быть издан сразу после выборов, если не будет принято решение занять выжидательную позицию и посмотреть, какие меры примет новый президент в попытке урегулировать конфликт.

Консультант Кремля по вопросам Украины Алексей Чеснаков заявил, что выдача паспортов жителям «Л-ДНР» – это «неизбежная мера», российские паспорта стали «единственным способом помочь живущим на этих территориях людям в полной мере реализовать свои гражданские права».

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. При этом в Кремле не подтвердили информацию о выдаче российских паспортов в «Л-ДНР» с 1 апреля.

Затем заявлялось, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Но в Кремле и далее отказывались комментировать данную информацию, при этом открыто ее не отрицали.

В случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство.

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