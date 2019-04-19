Клиенты со всей восточной Украины: В Славянске «куркуль» развивает полиграфический бизнес (Фото). Новости

16 лет назад бывший сельский учитель Денис Пидченко решил основать собственное дело и открыл в Славянске (Донецкая обл.) компьютерный клуб с услугами ксерокопии, который вскоре стал компанией со всеми видами рекламных и полиграфических услуг.

«Начинали работать вдвоем с женой и ориентировались больше на местных студентов. Мы имели только принтер, ксерокс и 6 компьютеров», – рассказывает предприниматель.

Активно развиваться бизнес начал после освобождения Славянска в 2014 году. Имея небольшие валютные сбережения на фоне гиперинфляции, предприниматель вложил деньги в оборудование и не прогадал. В небольшом цехе появились профессиональные лазерные принтеры, станки для широкоформатной печати и даже вышивальная машинка, которые позволяют выполнять весь спектр полиграфических и рекламных услуг.

Чтобы расширить свой бизнес, Денис принял участие в программе «Украинский донецкий куркуль» и выиграл грант на погашение процентов по кредитам.

По словам Дениса Пидченко, за последние 5 лет масштабы бизнеса выросли в 8 раз. «Создали 10 рабочих мест и открыли 2 филиала центра "CMYK" – в Краматорске и Харькове. Теперь имеем клиентов со всей восточной Украины», – поделился предприниматель.

Источник: Бизнес-Восток

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