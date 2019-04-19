Опыт переселенцев: Как получить субсидию без договора об аренде жилья. Новости

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут оформит субсидию на коммунальные услуги в съемном жилье без предоставления договора аренды. Своим опытом они делятся в Facebook-группе «Переселенцы Донбасса».

Переселенка из Донецка Елена Чернышова, проживающая сейчас в Киеве, составила краткую инструкцию из личного опыта получения субсидии.

Первое. Необходимо прийти в отдел субсидий, который находится при местном Управлении труда и социальной защиты населения. «Обязательно предупредите, что вы являетесь переселенцем, предъявите справку [ВПЛ] (в идеале, можете и копию сразу принести)», – советует Елена.

Она напоминает, что сейчас для оформления субсидий переселенцам не нужно предоставлять договор аренды на жилье. «Поэтому, если у вас будут требовать договор, ссылайтесь на то, что 27 апреля 2018 г. были внесены дополнения в порядок назначения субсидии для ВПЛ», – пишет переселенка.

Второе. Поскольку договор аренды не предоставляется, то на место жительства переселенца придет комиссия, которая проверит факт проживания (так называемый процесс верификации). «Если вы проживаете в этой квартире, то, поверьте, ничего страшного нет, просто проверят», – успокаивает Чернышова.

Третье. После заседания комиссии назначается субсидия, но не обязательно в виде монетизированных выплат. «Мне назначили не "живыми деньгами", а уменьшили сумму платежей по коммунальным услугам», – констатировала Елена.

Причем, собственники («хозяева») квартиры не участвуют в процессе оформления субсидии, т.к. договор аренды предоставлять не нужно, а коммуналку оплачивает квартиросъемщик.

«Кому интересно и полезно, не поленитесь, сходите в отдел субсидий, узнайте какие еще справки нужны. И лучше сделать это сейчас, поскольку в мае будет наплыв в связи с перерегистрацией. Адресная помощь при расчете субсидии не учитывается», – резюмирует она.

Иные переселенцы также подтверждают, что смогли оформить субсидии и даже в виде монетизированной льготы.

«Нам и "живыми" деньгами дают. Но у нас каждые полгода муж проходит квест со свидетелями (для справки из территориального комитета о составе семьи и о проживании на данной территории), проверками на дому, справкой о том, что в квартире никто не прописан и пр. А еще докажи, что ты точно задолженностей не имеешь по коммуналке (а тебе ее вечно где-то по ошибке нарисуют). И проходить эту всю ерундень – каждые полгода. Автоматом не продляют – вы ж переселенцы... Но мы бегаем, потому что это реальная помощь. Т.к. тянуть всю коммуналку и съем квартиры в недешевом городе – анриал», – пишет Юлия Гордеева, проживающая в Краматорске (Донецкая обл.).

«Мы тоже оформили. Правда два месяца ждем, но уже позвонили, сказали, что субсидию дали», – делится своим опытом переселенка из Луганска Нина Панфилова, проживающая в Чернигове.

Также переселенцы акцентируют, что для получения субсидии проживающие должны быть официально трудоустроены или иметь иные официальные доходы (например, пенсию). Но это требование не именно к ВПЛ, а ко всем субсидиантам. «Мне отказали так как муж официально не устроен, нет справки о доходах», – отмечает Ануш Терзибашян-Тонян.

Как сообщалось ранее, субсидия не назначается, если:

общая площадь квартиры превышает 120 кв. м, а жилого дома – 200 кв. м.

у зарегистрированных (фактически проживающих) лиц, а также членов их семьи, имеется во владении транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопедов);

у членов семьи, либо у зарегистрированных в домохозяйстве лиц, достигших 18-летнего возраста, отсутствуют доходы либо среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, либо они не уплатили единый социальный взнос (ЕСВ) в сумме за 3 месяца.

Напомним, правозащитники указали наиболее типичные причины отказа переселенцам в назначении жилищных субсидий:

если у переселенца нет официальных доходов;

из-за малого официального дохода;

не могут получить субсидию жители модульного городка для переселенцев, т.к. такие дома не являются жилыми помещениями.

При назначении субсидии в доходах не учитывается ежемесячная адресная помощь, выплачивая переселенцам.

В Украине запустили единый реестр получателей субсидий. Благодаря реестру можно будет узнать все о доходах и имуществе получателей субсидий и их родственников. Эта информация станет ключевой для проведения проверок.

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