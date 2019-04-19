Замкнутый круг: Почему переселенцев продолжают проверять по месту жительства. Статьи

В Украине продолжается своеобразный поединок между правозащитниками и Министерством труда и социальной политики по поводу проверок переселенцев по месту их проживания. Правозащитники изо всех сил пытаются заставить профильное министерство выполнить судебные решения и полностью прекратить проверки. Чиновники, не теряя олимпийского спокойствия, не устают им отвечать, что суд, в сущности, не отменял проверки переселенцев. Во всяком случае, полностью…

Кто в лес, кто – по дрова

Тем временем сами проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту их задекларированного проживания на контролируемой Украиной территории продолжаются в большинстве украинских городов. Это буквально несколько дней назад в очередной раз подтвердила импровизированная «перекличка городов», устроенная переселенцами по интернету.

Впрочем, оказалось, в стране все же есть города и населенные пункты, где такие проверки уже не проводят. Их не так уж много, но тем не менее. Как утверждают сами переселенцы, их уже не проверяют по месту проживания в Харькове, Одессе и Львове.

Тем не менее, в большинстве городов и регионов страны проверки продолжаются. К ним относятся города и населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

При ближайшем рассмотрении ситуация выглядит еще более странно. Так, есть общее правило, когда не проверяются по месту проживания ВПЛ, которые находятся на государственной службе. Также практически нигде не проверяют на дому тех переселенцев, которые вообще не получают никаких финансовых выплат от государства. И, наконец, как правило, не проверяют (есть исключения) переселенцев, которые предоставили справки с места постоянной работы.

Это, пожалуй, и все общее, что присуще всем городам и населенным пунктам Украины. В остальном на местах практикуют индивидуальный подход к проверкам переселенцев на дому.

Так, если ВПЛ получают хоть какие-то социальные выплаты от государства (в трактовке этого термина правительством) то, тут возможны варианты. В одних регионах к переселенцам приходят с проверкой домой, в других – их раз в полгода вызывают в местные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и просто составляют там соответствующий акт.

Опять же в некоторых регионах пенсионеров-переселенцев оставили в покое и не проверяют на дому совсем. Причина – в этих регионах признают, что пенсия не является социальной выплатой. Однако, в остальных областях страны пенсию (по примеру правительства) признают социальной выплатой и активно проверяют пенсионеров-переселенцев по месту жительства.

Но в общем и целом можно констатировать, что проверки ВПЛ по месту проживания в Украине продолжаются.

Не должны, но проверяют

«Из разных регионов идет информация, что чиновники социальных служб продолжают дискриминационную практику проверок переселенцев по месту проживания и останавливают социальные выплаты, если ВПЛ в это время не было дома», – прокомментировал происходящее пару месяцев назад председатель Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан Николай Козырев.

«Подчиненные Мисоцполитики на местах в некоторых регионах Украины до сих пор проводят безосновательные проверки домов переселенцев. А потом – незаконно лишают их выплат. Фактически это – незаконные действия. Ведь еще в июне 2017 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление по делу № 826/12123/16, которым признал недействительными ряд положений некоторых подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение проверок ВПЛ органами социальной защиты населения. В декабре 2018 года апелляционная инстанция оставила это решение без изменений», – заявил несколько дней назад юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Евгений Чекарев.

В связи с происходящим правозащитники регулярно бомбардируют Министерство труда и социальной политики письмами и запросами, общий смысл которых сводится к одному слову: «Доколе?». В смысле, сколько еще времени украинская государственная структура будет откровенно игнорировать решение украинского же суда?

И все время «как под копирку» получают один и тот же ответ. Последний такой довольно пространный ответ несколько дней назад обнародовали в УХСПЧ.

Полдокумента осталось действующим

Суть ответа (как и всех других подобных ему), если опустить ничего не значащее жонглирование словами, сводится к нескольким довольно простым тезисам. Вот они:

Действительно, Киевский апелляционный административный суд 4 июля 2018 года оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева от 29 июня 2017 года по делу № 826/12123/16.

В оставленном без изменения решении в самом деле признаны не имеющим законной силы пункты 7, 8, 9 и 13 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ и Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания (пребывания). Также судом признан незаконным 10-й абзац 1-го пункта Постановления Кабмина №637.

Однако, остались действующими другие пункты того же Порядка назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ, в частности пункты 10, 11, 12 и 15. Эти пункты Порядка «оставляют необходимым условием для назначения или восстановления социальных выплат ВПЛ принятие соответствующего решения комиссией с учетом Акта материально-бытового обследования условий семьи».

Вот собственно и все. Насколько это объяснение соответствует реальному положению дел?

Что пишут?

Согласно отмененному п. 7, для назначения социальных выплат подразделение УТСЗН проверят достоверность заявленных данных о фактическом проживании ВПЛ.

Согласно отмененному п. 8, по результатам проверки в п. 7 составляется Акт обследования материально-бытовых условий семьи.

Согласно отмененному п. 9, ВПЛ обязан в 10-дневный срок письменно сообщать об изменении фактического места жительства.

И, наконец, согласно отмененному п. 13, комиссия может отказать в назначении или возобновлении социальной выплаты, в случае его отсутствия по фактическому месту жительства/пребывания, указанным в заявлении.

А согласно отмененному 10-му абзацу п. 1 постановления Кабмина №637, возобновление или прекращения социальных выплат осуществляется «Ощадбанком» на основании решения комиссии…

Все это так, но в соответствии с оставшимся в силе п. 10 Порядка, «структурное подразделение УТСЗН в течение трех рабочих дней со дня составления Акта обследования материально-бытовых условий семьи… передает на рассмотрение комиссий ходатайство о назначении или возобновлении, или об отказе в назначении или возобновлении соответствующей социальной выплаты.

Также неотмененный п. 11 гласит, что комиссия рассматривает это ходатайство в течение 5-ти рабочих дней.

И наконец, самое главное. Согласно работающему пункту 12, по результатам рассмотрения ходатайства с учетом Акта обследования материально-бытовых условий семьи комиссия принимает решение о назначении или восстановлении, или отказе в назначении или восстановлении социальной выплаты.

Последнее означает, что комиссия не имеет права назначить социальную выплату без наличия Акта обследования материально-бытовых условий семьи ВПЛ. Но этот акт составляется по итогам отмененной проверки данных о фактическом проживании переселенца. Получился замкнутый круг.

Исполнение на собственное усмотрение

Первые две недели после решения Киевского апелляционного административного суда проверки ВПЛ на дому были полностью остановлены. Как следствие отсутствия актов обследования материально-бытовых условий семьи ВПЛ, комиссии решений о назначении или восстановлении социальных выплат переселенцам не выносили. Вообще.

19 июля 2018 года Министерство труда и социальной политики разослало своим подразделениям разъяснение по этому поводу. Результат разъяснений получился крайне интересный.

Одни УТСЗН не проводят проверки ВПЛ на дому, а вызывают их к себе и уже там составляют акт обследования. Процедура исключительно формальная по очевидным причинам. Другие УТСЗН начали требовать от переселенцев дополнительные заявления с просьбой проверить место их фактического проживания. Причина согласия ВПЛ на такие действия также вполне очевидна. Им нужны выплаты…

И, наконец, третьи УТСЗН, вообще не стали заморачиваться и просто возобновили проверки переселенцев на дому. Кстати, таких было явное большинство.

Таким образом, получилось, что одна часть УТСЗН фактически заблокировала назначение и возобновление социальных выплат, но выполняет решение суда. Другая часть – составляет акт обследования прямо в офисе УТСЗН, но, по сути, нарушает Порядок назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ. А третья – продолжает проверки переселенцев, но не выполняет решение суда.

До новых документов будут действовать старые

Правозащитники хотят, чтобы проверки переселенцев по месту проживания были полностью прекращены. Но в этом случае правительство должно полностью изменить механизм назначения социальных выплат ВПЛ. Иначе все ВПЛ банально останутся без социальных выплат. В принципе, что-то подобное сейчас готовится.

Еще в середине января нынешнего года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что идет подготовка к изменению законодательства о проверках ВПЛ.

«Верховный суд ликвидировал такую норму как верификация, когда комиссии постоянно проверяли наличие переселенца на месте регистрации. Потому, сейчас Минфин предложил новую редакцию этого законопроекта. Она сейчас находится во всех органах центральной исполнительной власти на согласованиях. К ней есть некоторые замечания. После согласования документ поступит в Верховную Раду», – сообщил он. Сам проект закона – до сих пор широкой общественности неизвестен.

Также, по некоторым данным, Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом готовит изменения в Постановление КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам». О чем именно там будет идти речь и когда правительство их примет – также неизвестно.

Таким образом, пока проверки переселенцев на дому в большинстве регионов Украины продолжаются и будут продолжаться, несмотря на нарастающее возмущение правозащитников и самих ВПЛ. К примеру, пару недель назад пресс-служба Волновахской райгосадминистрации Донецкой области сообщила, что «по состоянию на 5 апреля, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 62 990 ВПЛ, фактически проверено 62 694 граждан (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 287 человек».

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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