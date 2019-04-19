Вырастают до 40 см: Переселенка выращивает африканских улиток (Фото). Новости

Переселенка из Луганской области Наталья Бурьяненко в Кропивницком выращивает африканских улиток. Занялась этим полгода назад, когда узнала, что с их помощью можно омолаживать кожу лица. Первых улиток купила в Виннице. Через 3 месяца начала применять их для массажей.

Сейчас у Натальи – 4 улитки, три уже используются в косметологических целях, одна еще подрастает. «Это африканские улитки ахатины – средние и крупные. Размер улиток может быть до 40 см. Живут они вообще в субтропиках и тропиках, то есть они нуждаются во влажной и теплой среде. Жить могут до 9 лет. используются и в косметологии, и в диетическом питании», – рассказывает переселенка.

По ее словам, улитку в целях омоложения нужно класть на лицо – она начинает двигаться и скрабировать ороговевшие частицы кожи. Кроме того, улитки выделяют муцин, который, как рассказывает Наталья, очень полезен – омолаживает, отбеливает, подтягивает кожу, борется с рубцами, веснушками, пигментными пятнами.

Улитки живут в пластиковом контейнере, они не привередливы – едят овощи, фрукты и зелень. Единственное – им всегда нужна влага.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»