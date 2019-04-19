В Северодонецке школьники под руководством художника создавали мурал (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) для детей школы №20 художник Ян Птушко провел мастер-класс по созданию мурала.

К покраске стены присоединились 20 школьников. Для работы детям раздали краски, защитные маски и перчатки. Разрисовывали стену высотой до 3-х метров, на это потратили 70 баллончиков краски и 18 литров водоэмульсионки.

На этот раз тематикой мурала стал спорт. По словам Яна Птушко, был использован его авторский динамический фон. «На одной стороне мальчик перепрыгивает через препятствие, на другой стороне девочка прыгает на скакалке. То есть, дети в полете, и между ними – объединяющий фон», – отметил художник.

Птушко рассказал о технологии нанесения рисунка – для этого он с напарником использует видеопроектор: вечером картинка наводится на большой объект.

Детям, по их словам, рисовать аэрозольными красками очень понравилось, и при применении аэрозоля нет таких потеков, как при использовании обычной краски. При этом некоторые школьники отметили, что нажимать на кнопку баллончика было достаточно сложно.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке на фасаде школы №8 появился новый мурал «Дети на качелях».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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