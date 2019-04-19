Шел ловить рыбу: В «ЛНР» на растяжке подорвался мужчина. Новости

В неподконтрольной украинским властям Паньковке (Луганская обл.) мужчина подорвался на растяжке. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В с. Паньковка при следовании к месту вылова рыбы подорвался на растяжке мужчина 1973 года рождения. Пострадавший с диагнозом "минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения правой голени, травматический шок, компенсированный, обратимый", госпитализирован», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» также добавляют, что состояние мужчины тяжелое.