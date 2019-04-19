Дебаты кандидатов в президенты Украины покажут российские телеканалы, – СМИ. Новости

Некоторые российские телеканалы планируют транслировать дебаты участников второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко 19 апреля. Об этом сообщает «Сегодня».
Как уже сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, встреча кандидатов в переводе на русский язык будет транслироваться на сайте RT Russia и на канале видеоагентства Ruptly в YouTube, которое входит в состав RT.
Ссылаясь на источники, российские СМИ пишут, что транслировать дебаты собирается и «Россия 24».
«Большой спецэфир и прямую трансляцию дебатов с переводом» также анонсировала на телеканале «Дождь» его исполнительный продюсер Светлана Гуляева.
В то же время, не уточняется, о каких именно дебатах идет речь – в студии Общественного телевидения либо на НСК «Олимпийский».
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Голосование во втором туре состоится 21 апреля. Накануне, 19 апреля, кандидаты в президенты Украины проведут дебаты.
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