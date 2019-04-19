Бежала к подвалу: В ОБСЕ рассказали о ранении жительницы Зайцево. Новости

Жительница неподконтрольной украинским властям части пос. Зайцево (Донецкая обл.) получила ранения во время обстрела, который произошел утром 8 апреля. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 18 апреля.

«16 апреля в неподконтрольной правительству части н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) женщина (в возрасте 37–39 лет) сообщила, что 8 апреля она получила ранения в результате взрыва во дворе ее дома, когда вместе с мужем бежала к подвалу, чтобы укрыться. Она добавила, что прежде чем она добралась до укрытия, вблизи нее произошел взрыв, и взрывной волной ее отбросило к внешней стене дома; кроме того взрыв выбил окна и осколки стекла оставили порезы на ее ногах. Ее муж и четверо соседей сообщили, что обстрел в районе произошел утром 8 апреля. По словам женщины, ее дом расположен между позициями вооруженных формирований и Вооруженных сил Украины», – сообщили в ОБСЕ.