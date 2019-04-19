В штабе ООС показали подготовку экипажей кораблей и катеров Морской охраны (Фото). Новости

Украинское Азовское море находится под полным контролем Объединенных сил. Экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил находятся в постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе, обеспечения его неприкосновенности», – отмечают в штабе.

«Перед выходом на службу проверка готовности экипажей максимально приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактике действий вероятных нарушителей, обследование подводной части корпуса корабля. Все то, что будет применено во время службы в заданном районе», – добавляют в пресс-центре штаба ООС.