Переселенцы назвали источники своих доходов (Инфографика). Новости

В конце 2018 года 60% переселенцев назвали заработную плату главным источником своих доходов. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, переселенцы, которые назвали заработную плату главным источником своих доходов, оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает на питание, необходимую одежду, обувь, базовые потребности».

«Государственная помощь ВПЛ является вторым чаще всего упомянутым источником доходов (51%). Доля респондентов, которые получают помощь от государства, остается большой, это показывает, что ВПЛ в значительной степени продолжают нуждаться в государственной поддержке», – говорится в отчете.

Другими часто упоминаемыми источниками доходов были:

пенсия по возрасту или выслуге лет – 34%;

социальная помощь – 25%;

гуманитарная помощь – 3%.

Фото: скриншот отчета МОМ

«Наиболее проблемным вопросом, названным ВПЛ, стало отсутствие собственного жилья, о чем в 12-м раунде сообщили 37% респондентов. Чаще эту проблему называли трудоспособные ВПЛ возрасте 18-59 лет и те, кто проживают в крупных городах. "Нехватка денег" была вторым по частоте упоминания проблемным вопросом, который называли 19% ВПЛ, и чаще – лица от 60 лет и те, кто имеют лиц с инвалидностью в своих домохозяйствах», – отмечают эксперты.

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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